Veertig procent woningen bevat mogelijk asbest

Eind april waren er al 72.940 attesten opgemaakt, door 1.093 asbestdeskundigen. “De eerste weken na invoering werd nog vermoed dat er een tekort aan deskundigen zou ontstaan”, zegt minister van Omgeving Zuhal Demir. “Die twijfel is nu dus helemaal van de baan. Er zijn ondertussen al 2.185 mensen opgeleid en circa 750 zijn momenteel in opleiding.”

Zo’n 60 procent van de woningen blijkt op basis van de beschikbare asbestattesten asbestveilig, wat betekent dat zo’n 40 procent van de woningmarkt potentieel een asbestverwijderingskost heeft.

“Met een ruime set aan acties in het Actieplan Asbestafbouw en onder impuls van het relancebudget slagen we er in het asbestthema uit de taboesfeer te halen en konden we duizenden burgers, scholen, landbouwers en andere gebouweigenaars al ondersteunen en overtuigen om stappen te zetten naar asbestveilige gebouwen”, zegt Demir. “Die weg blijf ik verder bewandelen. We moeten er alles aan doen om ons leefmilieu, maar vooral onze gezondheid en die van toekomstige generaties, te beschermen tegen de risico’s van asbest. Dat daarbij inspanningen horen, is dan ook erg verantwoord”.