Beleggers slepen Adidas voor de rechtbank na afspringen Kanye West-deal

Adidas zette vorig jaar de samenwerking stop met de Amerikaanse rapper en ontwerper Kanye West, of Ye zoals hij zich laat noemen. De Yeezy-sneakers van Ye werden door Adidas op de markt gebracht en bleken een immens succes.

In oktober zette het merk met de drie strepen evenwel een punt achter de commerciële samenwerking, onder meer na antisemitische uitspraken van Kanye West.

Maar volgens de beleggers was Adidas al veel langer op de hoogte van het problematisch gedrag van de rapper, en faalde het bedrijf door zich niet beter in te dekken tegen mogelijke negatieve financiële gevolgen hiervan. In 2018 al zou volgens de aanklacht de top van het bedrijf het gedrag van West hebben besproken.

© Evan Agostini/Invision/AP

In het vierde kwartaal van het voorbije boekjaar ging Adidas zwaar in het rood, een gevolg van het stopzetten van de samenwerking met Ye.

Het bedrijf ontkent de beschuldigingen.