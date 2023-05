Vlaams Belang wil 150 euro meer netto uit het brutoloon halen

“De belastingvrije som moet opgetrokken worden naar het niveau van het leefloon en de tweede belastingschijf moet van 40% naar 30%. Dat levert werkende Vlamingen al snel 150 euro netto meer op per maand.” Dat voorstel lanceerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken maandag in zijn 1 meiboodschap in Turnhout.

Hij benadrukte dat het Vlaams Belang het syndicaat van de gewone Vlaming is.

Van Grieken zei dat het voor sociale nationalisten onaanvaardbaar is “dat in zo’n welvarend land als Vlaanderen, zoiets kan bestaan als werkende armen. Want het is niet normaal dat mensen die een voltijdse job hebben, na de uren nog moeten bijklussen enkel om rond te komen of moeten aanschuiven aan de voedselbank”.

België blijft de wereldkampioen van belastingen op arbeid, hekelde de Vlaams Belangvoorzitter. Een alleenstaande zonder kinderen betaalt maar liefst 53 procent belastingen. “Dat betekent dat u pas na uw lunch begint te werken voor uw eigen loon”, aldus Van Grieken. En de Vlaming betaalt die belastingen niet om de laagste pensioenen structureel te verhogen, de crisis in de kinderopvang te beheersen of de onderhoudsplicht af te schaffen, vervolgde hij. “De regering is bezig met het einde van de wereld, de Vlaming met het einde van de maand”, besloot hij.

Asielopvang

“Daarom staan we hier met een duidelijke centrale eis: haal meer nettoloon uit het brutoloon. We leggen daarvoor een concreet voorstel op tafel. De belastingvrije som moet opgetrokken worden naar het niveau van het leefloon en de tweede belastingschijf moet van 40% naar 30%. Dat levert werkende Vlamingen al snel 150 euro netto meer op per maand. En kost die maatregel geld? Zeker. Maar het is niet de Vlaming die boven zijn stand leeft, het is de Belgische staat die boven z’n stand leeft!”, aldus nog Van Grieken.

De voorzitter kwam ook terug op de kost van de asielopvang, die volgens hem intussen tot boven het miljard euro is opgelopen. “De maandelijkse kostprijs om één asielzoeker op te vangen is niet minder dan 2.667 euro. En weet u wat het gemiddelde pensioen is van de Vlaming? 1.413 euro per maand. Ik word daar misselijk van. Heeft de Vlaming daarvoor heel zijn leven gewerkt? En het wordt helemaal hallucinant als u beseft dat 60% van al die asielaanvragen ongegrond of frauduleus zijn”, zei hij.

Tom Van Grieken vond ook de eisen van de linkerzijde op deze 1 mei “ongeloofwaardig en hypocriet” omdat de linkerzijde, op 4 jaartjes na, al 35 jaar aan de macht is en zij ons land op de rand van de afgrond heeft gebracht” en “diezelfde linkerzijde vandaag nog altijd niet wil zeggen dat de massa-immigratie en een gulle sociale zekerheid niet samengaan. Vandaag al wordt 4 op de 10 leeflonen uitbetaald aan niet-Belgen”. Daarom is Vlaams Belang voor hem “het syndicaat van de gewone Vlaming”.