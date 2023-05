Minstens 18 toeristen omgekomen bij busongeval in Mexico

Bij een busongeval in het noordwesten van Mexico zijn in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) minstens 18 mensen omgekomen. Nog eens 25 anderen zijn gewond geraakt.

Het gaat om Mexicaanse toeristen. Dat heeft een lokale brandweerchef zondag gemeld aan het Franse persagentschap AFP.

“Er was een ongeval met een bus van een private onderneming die toeristen van Guadalajara in de staat Jalisco naar Guayabitos vervoerde”, zei brandweerchef Pedro Nunez. Guayabitos in de staat Nayarit is een toeristische trekpleister die bekendstaat voor zijn stranden aan de Stille Oceaan.

De bus stortte in een ravijn. Er is een onderzoek geopend naar de oorzaak van het ongeval en de identiteit van de slachtoffers. Het gaat om “nationale toeristen”, aldus Nunez.

© AFP

© via REUTERS