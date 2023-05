Advocaat zoekt getuige nadat jogger hem hardhandig van fiets stampt: “Ik was op dat moment te verbaasd om te reageren”

Kristoff en een vriend fietsten donderdagavond rond 19 uur via de Maalse Steenweg naar de Vesten om uiteindelijk bij het Sint-Lodewijkscollege te eindigen voor de quiz van de balie. “We reden aan de Kruispoort naar links”, vertelt Kristoff. “Het was mooi weer en er was redelijk wat volk aanwezig.” Op het stuk tussen de Kruispoort en de brug om het centrum te verlaten liep het mis. “Twee joggers, een man en een vrouw, liepen naast elkaar. Ik reed voorop en wilde de twee joggers voorbij steken. Ik had echter te laat gezien dat een jogger vanuit de tegenovergestelde richting helemaal rechts liep. Toen ik ter hoogte van de twee joggers kwam, duwde de man mij hard.”

Kristof zijn jas is door de fiets beschadigd, alsook zijn hemd en broek. — © cca

Wonde

Kristoff viel met zijn fiets op de grond. “Ik was op dat moment te verbaasd om te reageren”, zegt Kristoff. Ook de vriend van Kristoff begrijpt de reactie van de jogger niet. “Ik zie Kristoff de twee joggers voorbij steken waarna de mannelijke jogger zich echt schrap zette om Kristoff met volle macht omver te duwen.”

Het tweetal reed uiteindelijk door naar hun afspraak. “Door de adrenaline spring je terug op je fiets en ben je weg, maar achteraf bedacht ik me dat ik het hier niet bij moest laten”, zegt Kristoff. “Tijdens de pauze van de quiz voelde ik mijn broek in de wonde plakken.”

Aangifte

Kristoff hoopt nu de twee joggers, die getuige waren en de dader die uit tegenovergestelde richting kwam, op te sporen. “Ik zou graag eens met hen praten“, zegt Kristoff. “Ik zeg niet dat ik niet fout was, maar de reactie die volgde was disproportioneel. Zoiets doe je niet.”

Daags na de feiten ging Kristoff naar het politiekantoor aan de Lodewijk Coiseaukaai om aangifte te doen, maar zonder succes. “Blijkbaar moet je sinds 1 maart online een afspraak inplannen, wat ik nu ook van plan ben.”