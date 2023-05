Botsing met twee koetsen nadat paard op hol slaat: vrouw in levensgevaar, een van de paarden overleden

Bij een botsing tussen twee koetsen is maandagnamiddag een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Een van de paarden belandde in het naastgelegen kanaal en overleefde de botsing niet.

Het ongeval gebeurde in Vaart Noord in Aalter langs het kanaal Gent- Brugge. Heel wat koetsen namen deel aan een uitstap vanuit een manege in Zomergem. Om een nog onbekende reden raakte een paard plots in paniek, sloeg op hol en botste met de vooroprijdende koets.

De paarden vielen in het water en een vrouw werd uit de koets geslingerd. Zij raakte levensgevaarlijk gewond en werd met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Er kwam ook een boot van de brandweer ter plaatse en een duiker. Een van de paarden kon niet meer gered worden.

Politie en brandweer kwamen massaal ter plaatse, om het door fietsers veelgebruikte jaagpad op de plaats van het ongeval af te sluiten.

Het parket onderzoekt het ongeval verder.