VIDEO. Leeds-spelers onder vuur na negeren jonge fan in hotel, daags na 4-1 nederlaag in volle degradatiestrijd

Dat het slecht gaat bij Leeds United is een understatement. Na een 4-1 nederlaag bij Bournemouth staat de Premier League-club slechts één punt boven de degradatiestreep. Nu dook er een filmpje op waarin de Leeds-spelers in het hotel enkele opgedaagde fans - waaronder een klein jongetje - volledig negeerden. De Engelse club bood in een statement z’n excuses aan.

Op een video, die viraal is gegaan op sociale media, is duidelijk te zien hoe de spelers van Leeds een zwaaiend jongetje in de kou laten staan. Dat deden ze bij het verlaten van het spelershotel.

Zowel op en naast het veld liggen de Leeds-spelers dus onder vuur. De club voelde zich vandaag genoodzaakt om in een statement terug te komen op dat moment: “Woorden kunnen niet uitdrukken om te laten merken hoezeer ons dit spijt”, laat de spelersgroep weten in een verklaring. “Deze jongen had meer liefde van onze selectie moeten ontvangen. Fans van Leeds United verdienen dit niet. Ze zijn er altijd bij. Tijdens een wedstrijddag maken we voor en na een wandeling altijd de tijd om handtekeningen uit te delen, maar dat is geen excuus. Hopelijk willen de ouders van deze jongen op deze video zich bekendmaken. Dat zouden we zeer waarderen.”

Statement niet nodig

Dat gebeurde ook: bij de Yorkshire Evening Post kwam de papa van het jongetje terug op het voorval. “Het filmpje toont niet hoe het allemaal gelopen is”, aldus de vader. “Mijn zoon heeft een geweldige dag gehad. Hij kreeg een vuistje, een handtekening en aandacht van veel spelers. Dit filmpje toont enkel enkele spelers die hem negeerden. Heel deze ophef was dus niet nodig en niet wat we gewild hebben. We maken allemaal fouten, wat mij betreft hoefden ze zich hiervoor niet te excuseren.