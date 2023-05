Nieuwe zware rellen bij massaprotest tegen pensioenhervormingen in Frankrijk

In Frankrijk hebben maandag, op de Dag van de Arbeid, honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. In verschillende steden kwam het daarbij tot rellen en werden betogers gearresteerd. Een agent raakte zwaargewond.

In hoofdstad Parijs vonden ‘s middags de eerste confrontaties plaats en werden 30 mensen gearresteerd. Demonstranten staken auto’s en vuilnisbakken in brand en sloegen ruiten van banken en winkels in. Volgens France Info raakte een agent ernstig gewond nadat hij geraakt werd door een brandbom. De politie moest ook traangas in zetten.

Er was ook schade aan eigendommen en brandstichting in Lyon. Rellen werden ook gemeld in Nantes, waar de politie traangas gebruikte. In de hoofdstad en andere grote steden gebruikte de politie voor het eerst drones om de situatie in de gaten te houden.

© AFP

© AFP

© AFP

© AFP

“De overgrote meerderheid van de betogers was pacifistisch, maar in het bijzonder in Parijs, Lyon en Nantes wordt de politie geconfronteerd met extreem gewelddadige amokmakers die met één doel kwamen: politieagenten aanvallen en vernielingen aanbrengen”, twitterde minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin. Hij meldt dat een politieagent ernstig gewond raakte door een molotovcocktail en er rond 16.30 uur meer dan zestig arrestaties waren verricht.

De autoriteiten verwachtten 500.000 tot 650.000 deelnemers in het hele land, maar volgens vakbondskoepel CGT demonstreerden alleen al in Parijs 550.000 mensen.