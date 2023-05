Paraguay heeft nieuwe president verkozen: Santiago Peña van regerende Coloradopartij

Met 42,8 procent van de stemmen heeft Peña (44) Efrain Alegre (60), die een centrumlinkse alliantie aanvoert en 27,5 procent van de stemmen behaald heeft, achter zich gelaten. Intussen zijn 96 procent van de stemmen geteld. Dat heeft de verkiezingsautoriteit van het Zuid-Amerikaanse land zondag (lokale tijd) bekendgemaakt.

De Coloradopartij is al 76 jaar zo goed als onafgebroken aan de macht in Paraguay. Een verkiezingsnederlaag zou dus een einde gemaakt hebben aan die langdurige heerschappij. Een overwinning van Alegre zou ook een verschuiving naar links betekend hebben, in het kielzog van de zogenaamde “roze golf” die de voorbije jaren ook al heeft plaatsgevonden in andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Mexico, Chili, Colombia en Brazilië.

Maar zover is het dus niet gekomen. In augustus zal Peña, de voormalige minister van Financiën, de huidige president Mario Abdo Benitez opvolgen. In Paraguay mag een president slechts één ambtstermijn aanblijven.

Naast de president zijn zondag ook de Senaat, het Huis van Afgevaardigden en de gouverneurs van de departementen gekozen. Ook in het parlement behoudt de Coloradopartij haar meerderheid.