Ouders die C-attest aanvechten moeten zelf met bewijzen komen, klassenraad moet beslissing niet meer verdedigen

Als een leerling een B- of C-attest krijgt, zal de klassenraad niet meer moeten aantonen het de enige juiste beslissing was. Dat staat in een decreetswijziging. Willen ouders de beslissing toch aanvechten moeten ze zelf met bewijzen komen.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil meer waardering voor leerkrachten, in woord en daad. Daarom werpt hij nu dammen op om leerkrachten te beschermen tegen juridische betwistingen. Zo geeft Weyts leerkrachten in de klassenraad een serieuze stok achter de deur in alle toekomstige discussies. Zo introduceert hij het wettelijke ‘vermoeden van deskundigheid’, waardoor de bewijslast volledig verschuift naar de leerlingen of ouders die het oneens zijn met een beslissing over een B- of C-attest. De klassenraad moet dus niet bewijzen dat de beslissing terecht is: leerlingen of ouders moeten bewijzen dat de beslissing onterecht is. Als er dan toch nog een juridisch geschil van komt, dan zal de Vlaamse Overheid de kosten van de procedures en bijvoorbeeld een advocaat dragen in plaats van de scholen zelf.

Weyts creëert daarvoor nu een juridisch fonds. Scholen kunnen ook een beroep doen op het juridisch fonds als een leerkracht slachtoffer werd van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag.

“In de strijd tegen het lerarentekort wil ik vooral meer waardering voor onze leerkrachten”, zegt Weyts. “Dat betekent ook dat we hun oordeel respecteren en zelfs verdedigen – desnoods tot in de rechtbank. We staan aan de kant van onze leerkrachten, in woord en in daad”.