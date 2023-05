Jean Marcelin kreeg eindelijk nog eens minuten tegen Standard en was meteen beste Cercle-verdediger: “Ik wilde vooral tonen dat ik er sta”

Cercle Brugge - Standard is zaterdag geen match geworden om duimen en vingers bij af te likken. Jammer ook dat er na afloop enkel aandacht was voor de niet-gefloten penalty op Hugo Siquet. Er waren nochtans voldoende andere zaken die in het oog sprongen. De prestatie van Jean Harisson Marcelin, bijvoorbeeld. De Franse verdediger kreeg de voorkeur op de niet 100 procent fitte Jesper Daland.

Wie de naam van Jean Harisson Marcelin uitspreekt denkt, meteen aan miljoenen. Vele miljoenen, want AS Monaco betaalde destijds 12 miljoen euro aan het Franse Auxerre voor de 23-jarige verdediger, die het levenslicht zag op het Franse eiland La Réunion. Twee jaar geleden kwam Marcelin naar Cercle om ervaring op te doen tot hij in een van de laatste matchen gekwetst uitviel en vorig jaar het hele seizoen moest revalideren. Door het wegvallen van Sousa en Utkus en omdat hij nood had aan minuten, kwam Marcelin net voor het sluiten van de zomermercato terug naar Cercle. Maar door het ontbolsteren van Christiaan Ravych en de sterke prestaties van Boris Popovic en Jesper Daland kwam Marcelin minder in actie dan verwacht.

Na de blessure van Jesper Daland, opgelopen in de slotmatch van de reguliere competitie tegen Zulte Waregem, mocht Marcelin zaterdag starten tegen Standard en deed dat uitstekend. Het was nochtans ruim twee maanden geleden dat hij nog in actie was gekomen. Zijn laatste match dateerde van februari tegen OH Leuven. Aan niks viel zaterdag tegen Standard echter te merken dat hij ritme miste. Integendeel, zowel defensief als offensief maakte Marcelin een goede indruk.

“Ik wilde vooral tonen dat ik er sta als de coach mij nodig heeft. Er is veel concurrentie centraal achterin en hoewel er twee jongens geblesseerd zijn, zijn we met vier man voor drie plaatsen. Op mij kunnen ze in elk geval altijd rekenen.”

Nog geen vakantie

Voor Marcelin zijn deze Europe play-offs ideaal om te tonen dat Monaco niet toevallig zoveel geld voor hem neertelde. Dat veel spelers uit de middenmoot van de Jupiler Pro League nu kunnen genieten van vakantie, is voor Marcelin geen reden om nukkig of gefrustreerd rond te lopen. “We zijn profs en dan moet je accepteren wat de coach beslist. Natuurlijk zou ik ook liever meer spelen, maar dat is niet aan mij om dat door te drukken.”

Toch viel vorige zaterdag dus op dat hij zich vlot kon inpassen en zelfs uitgroeien tot de beste groen-zwarte verdediger. Een van de betere kansen van de wedstrijd kwam overigens ook op zijn naam. Vooral in het luchtruim en op stilstaande fases was Marcelin een paar keer dicht bij een doelpunt. “Het was een moeilijke wedstrijd waarin het als verdediger niet evident was om veel mee naar voor te trekken. Standard had ons ook goed bestudeerd en probeerde de ruimte in onze rug goed te benutten en daardoor moesten we extra voorzichtig zijn.”

Toekomst nog onzeker

Cercle moest genoegen nemen met één punt en zal zondag op de middag moeten proberen om het verschil te maken tegen Westerlo, momenteel de nummer drie in deze Europe play- offs. “We deden er alles aan om bij de eerste acht te geraken en willen nu ook proberen om als eerste te eindigen in de poule”, aldus nog Marcelin. Zelf hoopt hij op zo veel mogelijk minuten om zich ook in de kijker te spelen. Bij Monaco heeft hij nog een contract van één seizoen en bij Cercle loopt zijn huurtermijn volgende maand af. “Eerlijk? Ik ben daar nu niet mee bezig. Ik sta open voor alles, ook voor een extra seizoen bij Cercle, maar momenteel is dat nog niet aan de orde. Er is ook nog niet gesproken en ik veronderstel dat dit pas na het seizoen zal gebeuren.”