U9: KFC Turnhout 10 - KFC Lentezon Beerse 7

Een verdienstelijk en sportief KFC Lentezon Beerse was in de eerste helft een maatje te klein voor een superieur KFC Turnhout. De blauwhemden schiepen in de eerste helft een dozijn goede kansen en bouwden via doelpunten van Anis Drif, Thijs Dilissen, Jorg Pennings en Liam Van Leeuwen een 8-2-voorsprong uit. KFC Lentezon Beerse milderde via treffers van Noah Thone en Klaas Van Dun en werd door doelman Matthijs Adriaesens van een derde doelpunt gehouden. KFC Lentezon Beerse kwam na de rust sterker opzetten en milderde via treffers van Liselot Van Dun en Nathan Gurbuk. KFC Turnhout won met 10-7. (jp)