U10: KFC Turnhout 6 - KFC Zwarte Leeuw 2

KFC Turnhout was in de eerste helft een maatje te groot voor KFC Zwarte Leeuw. De blauwhemden schiepen een dozijn goede kansen en klommen via goals van Lucas Malfroidt, Amir Sebreghts, Loïc Koppen en Ties Bauwens op een 5-0-voorsprong. Doelman Wout Van Der Steen behoedde KFC Turnhout voor een tegentreffer. KFC Zwarte Leeuw bood in de tweede helft meer weerwerk en scoorde tegen via Matthijs Pauwels. KFC Turnhout scoorde nog één doelpunt via Cas Sysmans en werd door doelman Quinten Lauryssen van een ruimere marge gehouden. Aan de overzijde legde Mateo Deckers de 6-2-eindstand vast. (jp)