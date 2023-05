U12: KFC Turnhout 3 - Way to Play 2

Hoogstaande finale tussen twee teams met veel voetballend vermogen. Way to Play schiep in de eerste helft enkele goede kansen via Maxim Van Rie en Stan Vermeire en klom via een treffer van Mathy Vangenechten op voorsprong. KFC Turnhout dreigde via Daan Van Ham en Milan Sas, maar raakte niet voorbij doelman Mathias Bossuyt. KFC Turnhout zette na de rust de scheve situatie volledig recht via treffers van Sammo Huul, Milan Sas en Natgan Dumbili. Way to Play lukte via Charlie Mackay de aansluitingstreffer. Doelman Tobe Pennings (KFC Turnhout) behoedde zijn ploeg in de slotfase voor de gelijkmaker.(jp)