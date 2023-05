U11: FC Ik Dien 1 - KFC Broechem A 4

In een evenwichtige eerste helft klom KFC Broechem via een treffer van Mathieu Lagrillière op een 0-1-voorsprong. Zijn ploegmakkers Pepijn Meuris en Lenne De Groof kwamen dicht bij een tweede treffer. FC Ik Dien dreigde via kansen voor Tijs Peeters en Maxime Sel, maar raakte niet voorbij een uitstekende doelman Jasper Ceulemans (KFC Broechem). In de tweede helft verdubbelde KFC Broechem via een treffer van Pepijn Meuris zijn bonus. FC Ik dien bleef goed weerwerk bieden en lukte via Maxime Sel de verdiende aansluitingstreffer. Lenne De Groof legde met fraaie afstandsschoten de 1-4-eindstand vast.(jp)