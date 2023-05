U10: KSC Olve 8 - FC Essen 5

KSC Olve nam vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen, dwong veldoverwicht af en schiep de beste kansen. De ploeg uit Edegem zette haar overwicht in de eerste helft om in een 5-2-voorsprong via goals van Nicholas Claus, Emile Faes, Mats Oliviers en Alex Romandi. Excelsior Essen milderde via treffers van Jelle Timmermans en Alex Brosen. KSC Olve behield in de tweede helft gemakkelijk de controle over de wedstrijd en haalde het met 8-5. Excelsior Essen scoorde tegen via Jack Bell en Andreas Cuypers. Doelman Vedad Mesic (KSC Olve) had een groot aandeel in de ruime overwinning van zijn ploeg. (jp)