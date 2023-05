U11: KVC Westerlo 4 - KFC Lentezon Beerse 3

Geanimeerde wedstrijd tussen twee teams met veel voetballend vermogen. KFC Lentezon Beerse toonde zich in de eerste helft efficiënter in de waarheidszone en klom via goals van Jorne Goris, Tuur Vertongen en Thijs Goris op een 1-3-voorsprong. KVC Westerlo milderde via een owngoal en keerde kort voor de rust via een treffer van Florian Heylen tot 2-3 terug. In de tweede helft zette de organiserende club de scheve situatie volledig recht en won met 4-3 via treffers van Juul Van De Weyer en Florian Heylen. Doelman Liam Machtelinckx (VC Westerlo) behoedde zijn ploeg voor de gelijkmaker. (jp)