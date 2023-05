U12: KFC Tongerlo 2 - KFC Ranst 0

In de eerste helft dreigde KFC Ranst via kansen voor Maxim Bogaerts, Warre Gillis en Lucas Kox, maar overhaasting en doelman Mathias Verboven (KFC Tongerlo) stonden een doelpunt in de weg. KFC Tongerlo had meer efficiëntie in de waarheidszone. Walt Boels trapte zijn ploeg met twee doelpunten op een dubbele bonus en kwam dicht bij een derde treffer. KFC Ranst ging in de tweede periode op zoek naar de aansluitingstreffer, maar Siebe Kenis en Alex Koster konden goede kansen niet verzilveren. KFC Tongerlo kwam via Jarne Leys en Rik Thiels dicht bij een derde doelpunt en behield zijn 2-0-voorsprong. (jp)