U8: KFC Witgoor Dessel 3 - KSK Oelegem 4

In een evenwichtige eerste helft klom KFC Witgoor Dessel via doelpunten van Lowie Peeters en Emiel Smolders op een 1-0- en 2-1-voorsprong. Kobe Brusselaers en Vince Theuis verzuimden om KFC Witgoor Dessel een ruimere bonus te bezorgen. KSK Oelegem scoorde tegen via Maxim Moeremans en werd door doelman Nand Helsen (KFC Witgoor Dessel) van een tweede doelpunt gehouden. KSK Oelegem zette in de tweede helft via treffers van Wouter Luyckx en Asan Emes echter de scheve situatie volledig recht en won een spannende en boeiende finale met 4-3. KFC Witgoor Dessel kwam via Vince Theunis nog dicht bij de gelijkmaker. (jp)