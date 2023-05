U10: KSC Olve 4 - Excelsior FC Essen 1

Genietbare partij waarin KSC Olve onmiddellijk het initiatief in handen nam. De groenhemden klommen via goals van William Maes op een 1-0- en 2-1-voorsprong. Matis Van Gool scoorde tussendoor voor Excelsior FC Essen en werd door doelman Nio Eijsackers (KSC Olve) van een tweede treffer gehouden. KSC Olve klom kort voor de rust op een 3-1-voorsprong via een doelpunt van Gilles Noppen. Excelsior FC Essen kwam na de rust via kansen voor Gust Van Den Steen en Emiel Gommeren dicht bij de aansluitingstreffer, maar doelman Lou Ceusters gaf geen krimp. Aan de overzijde legde Aster Vanhoutte de 4-1-eindstand vast. (jp)