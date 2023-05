Leeuw doodt kind in zoo in Gazastrook

In een dierentuin in de Gazastrook heeft een leeuw maandag een zesjarig kind gedood. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt.

De jongen was de kooi te dicht genaderd. De dierentuin in Khan Younis werd na het ongeval ontruimd.

Dierenbeschermingsorganisaties waarchuwen al langer over de erbarmelijke omstandigheden waarin wilde dieren worden gehouden in private dierentuinen in Palestijns gebied.