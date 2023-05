Leger volgt nieuwe ballon boven Amerikaans grondgebied

Het object zou volgens de NBC over delen van Hawaï hebben gevlogen, maar zou niet boven “gevoelige” gebieden hebben gezweefd. Het leger volgt het object sinds eind vorige week en zou hebben vastgesteld dat er geen gevaar is voor het luchtverkeer of de nationale veiligheid. Inmiddels trekt het object langzaam richting Mexico.

Eerder dit jaar werden meerdere objecten uit de lucht geschoten nadat het Amerikaanse leger een Chinese spionageballon had neergehaald. De VS zeggen dat de Chinese ballon voor spionage bedoeld was, Peking houdt vol dat het om een door de wind afgedreven weerballon gaat. Wat de drie andere objecten waren, is onduidelijk. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden ging het niet om spionageballonnen en waren ze waarschijnlijk van commerciële bedrijven of onderzoeksinstituten.

Satellietbeelden

Op satellietbeelden is dan weer een enorme luchtballon gezien bij een woestijncomplex in het noordwesten van China.

De beelden, gemaakt in november 2022 door het Amerikaanse satellietbeeldbedrijf BlackSky, tonen een ongeveer 30 meter lange luchtballon in het midden van een lange landingsbaan. CNN presenteerde de beelden aan een aantal lucht- en ruimtevaartexperts, die bevestigden dat het om een luchtballon en landingsbaan gaat, evenals een enorm grote hangar.

Jamey Jacobs, uitvoerend directeur van het Oklahoma Aerospace Institute, zei dat een zeppelin als deze kan worden gebruikt als een “onderzeeër van de lucht”, en dat het speciale voortstuwings- en navigatiemogelijkheden lijkt te hebben, waardoor het voor een langere periode over een gebied kan blijven hangen.

Een hoge functionaris van het ministerie van Defensie weigerde commentaar te geven, maar zei dat het Pentagon op de hoogte is.

CNN vroeg het Chinese ministerie van Defensie naar de luchtballon en het doel ervan, maar kreeg niet onmiddellijk een antwoord.

