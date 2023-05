Sociale media overspoeld met hartjes voor ‘Juliettetje Kroketje’: “Zodat iedereen zou zien wat een fantastisch kind ze was”

De roze hartjes, de roze ballonnen, en de foto’s van flamingo’s waren dit weekend niet te tellen op Facebook en Instagram. Het was een warm en spontaan eerbetoon aan Juliette, een meisje van vier uit het West-Vlaamse Handzame dat zondagochtend onverwacht in het ziekenhuis overleed. “Juliette was een fantastisch meisje, dat elke dag van haar leven gelachen heeft”, vertelt haar mama Annelies. “Elke dag was Juliette vrolijk. Niet één dag was ze slechtgezind.”

“Die positiviteit wilde ik doortrekken. Ik wilde geen 400 keer “innige deelneming” in mijn mails lezen, of op Facebook zien staan. Daarom heb ik iedereen opgeroepen om hartjes te delen op sociale media, zodat heel België zou zien wat een schitterend kind Juliette was.”

Massaal opgevolgd

De oproep werd massaal opgevolgd. Ook zangeres Natalia en ex-wielrenner Niels Albert deelden posts met tekeningen van roze hartjes, met foto’s van het meisje en de boodschap #juliettetjekroketje.

“Die bijnaam heb ik haar gegeven”, zegt mama Annelies. “We zijn nu team roze, want ze hield enorm van kleuren. Ze hield van haar roze pyjama met een eenhoorn op, en van de roze trui die ze vorige maand voor haar verjaardag kreeg.”

Feest

Vrienden en familie krijgen deze week geen rouwbrief, maar een uitnodiging voor een feest op zaterdag in Kortemark. Iedereen wordt gevraagd om roze en witte kledij te dragen, en om mee feestelijk afscheid te nemen van Juliette.

“As ik op de hashtag #juliettetjekroketje klik, zie ik alleen maar berichten over mijn dochter. Over niemand anders: het toont hoe uniek ze was.”