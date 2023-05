VS schrappen vaccinatieplicht voor internationale reizigers en federale medewerkers

Op 11 mei, aan het einde van de dag, heffen de Verenigde Staten de vaccinatieplicht op voor federale werknemers, federale contractanten en internationale reizigers die per vliegtuig aankomen.

Dat heeft het Witte Huis maandag gemeld in een communiqué. De opheffing van de vaccinatieplicht komt overeen met het einde van de noodtoestand die Washington in januari 2020 had aangekondigd.

Als natie hebben de Verenigde Staten met meer dan een miljoen doden de hoogste prijs betaald voor de coronapandemie. Sinds januari 2021, sinds de inauguratie van president Joe Biden dus, is het aantal coronadoden in de Verenigde Staten met 95 procent gedaald en is het aantal ziekenhuisopnames met 91 procent gedaald, stipt het Witte Huis maandag aan.

Bijna 270 van de ongeveer 332 miljoen Amerikanen hebben minstens één coronaprik gekregen. “We bevinden ons in een andere fase van ons antwoord op Covid-19 dan toen veel van deze eisen werden ingesteld”, klinkt het in het communiqué.