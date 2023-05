Israëlische luchtaanvallen in Syrië: soldaat gedood, luchthaven buiten gebruik

Bij Israëlische luchtaanvallen in het Syrische gouvernement Aleppo, is maandag een soldaat om het leven gekomen. Zeven anderen zijn gewond geraakt. De internationale luchthaven van de stad Aleppo is nu buiten gebruik.

Dat meldt het Syrische staatspersagentschap Sana.

Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meldt dan weer “een aantal ontploffingen in het gebied van de internationale luchthaven van Aleppo en het militaire vliegveld van Nayrab in het gouvernement Aleppo”, in het noorden van het land. Dat zou geleid hebben tot een brand in een munitiedepot. Beide luchthavens zouden aanzienlijke materiële schade opgelopen hebben.

Syrië wordt al meer dan tien jaar verscheurd door een burgeroorlog. Al bijna net zo lang voert Israël aanvallen uit op het land om militair materieel uit te schakelen dat door Iran wordt geleverd.