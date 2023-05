Stijging onbetaalde schoolfacturen in GO! legt armoede bloot

Vorig schooljaar is in het gemeenschapsonderwijs (GO!) 11 miljoen euro aan schoolfacturen blijven openstaan.

“Uit een studie blijkt dat de schoolfactuur meestal de eerste is die wordt betaald”, zegt Koen Pelleriaux, afgevaardigd bestuurder van het GO! “Bij een gezin dat de schoolfactuur niet betaalt, is er dus een zwaar onderliggend probleem. Meestal is dat armoede.”

In 2018 bedroeg het totale bedrag van onbetaalde facturen in het gemeenschapsonderwijs 8 procent van de omzet. Vorig schooljaar steeg dat aandeel tot 13 procent. In 2018 miste het GO! dus 7,6 miljoen euro aan inkomsten, vorig schooljaar bleef 11 miljoen euro aan schoolfacturen openstaan. Het gemiddelde openstaande bedrag per leerling liep op van 36,6 euro naar 48,3 euro. De gemiddelde betaaltermijn steeg dan weer van dertig dagen tot bijna vijftig dagen.

Het GO! leest in de cijfers een alarmsignaal en gaat de strijd aan met de onbetaalde facturen. De nieuwe visietekst van het gemeenschapsonderwijs voor zijn scholen en zijn beleid zet in op preventie: kosten voor ouders vermijden en het schoolbeleid versterken.

Het GO! pleit voor meer transparantie over kosten en voor een vertrouwenspersoon op school. Scholen moeten ook schoolboeken kunnen garanderen bij de start van het schooljaar en creatief omspringen met schooluitstappen. Een maximumfactuur invoeren in het secundair is een van de speerpunten in de visietekst. Daarnaast wil het GO! dat de piste van kosteloze, gezonde maaltijden ernstig wordt onderzocht.