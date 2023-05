Weerbericht: Niet warmer dan 15 graden

Dinsdag klimt het kwik niet hoger dan 15 graden. Met maxima rond 9 en 10 graden in de Hoge Venen, rond 11 graden aan zee en rond 13 en 15 graden in het centrum van het land wordt het frisser dan de voorbije dagen. Woensdag en donderdag wordt het geleidelijk zachter met op donderdag maxima rond 20 graden. Dat meldt het KMI.

Dinsdag start grijs en nevelig met kans op lichte neerslag, vooral in de Ardennen. In de loop van de dag komen opklaringen aanzetten vanaf het westen. De wind waait zwak tot matig. Overdag blijven de maxima steken bij 15 graden, maar ’s nachts kan het flink afkoelen met minima rond het vriespunt in Hoog-België en rond 4 en 5 graden elders.

Woensdag blijft het droog en wordt het overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 12 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 16 tot 17 graden in Laag- en Midden-België. Het waait matig.

Donderdag blijft het droog en zonnig. Het wordt tijdelijk warmer met maxima van 18 tot 22 graden. ’s Avonds trekt echter een storing over het land met enkele buien.