Dit zal koning Charles dragen tijdens kroning

In de troonkamer van Buckingham Palace zijn de gewaden onthuld die de Britse koning Charles zal dragen tijdens zijn kroning. Naar aloude Britse gewoonte baden die kledingkeuzes in traditie en geschiedenis.

Tijdens de ceremonie zal de Britse vorst een gouden gewaad, de zogeheten Supertunica, dragen. Dat gewaad werd gemaakt voor zijn overgrootvader George V in 1911, en werd gedragen tijdens alle daaropvolgende kroningen. Het weegt ongeveer 2 kilogram, is gemaakt van zijde die gewikkeld is in goud of zilver, en is geborduurd met gestileerde arabesken.

De Supertunica — © AFP

Bovenop dat gewaad zal hij de de zogeheten Imperial Mantle dragen, de cape die in 1821 werd gemaakt voor George IV. Dat weegt 3 à 4 kilogram, is gemaakt van goudstof, en is verfraaid met motieven zoals de fleur-de-lis, keizerlijke adelaars, en nationale bloemenemblemen van rood-roze rozen, blauwe distels, en groene klavers. De Mantle is geïnspireerd door oude kroningsensembles, en moet de goddelijke aard van het koningschap symboliseren. Die kledingstukken worden traditioneel bewaard in de Tower of London, waar ze deel uitmaken van de kroningsregalia.

© AFP

Recyclage

Traditioneel hergebruiken Britse vorsten bepaalde kledingstukken, maar meestal dragen ze wel een nieuwe riem en handschoen voor het kroningszwaard. Om het evenement duurzamer te maken, heeft Charles echter besloten om de riem en handschoen van zijn grootvader George VI, de laatste mannelijke monarch, te hergebruiken.

De zwaardriem uit 1937 is gemaakt van geborduurde goudstof, en heeft een gouden gesp met daarop de nationale emblemen. Tijdens de kroning zal die riem rond het middel van de koning worden geplaatst. De riem heeft een gouden clip die gebruikt wordt om het met juwelen bezette offerzwaard vast te maken dat symboliseert dat de vorst kan beslissen tussen goed en kwaad.

De kroningshandschoen wordt simultaan aan de rechterhand van Charles bevestigd terwijl hij de scepter met kruis vasthoudt. De handschoen is gemaakt van wit leer, en bevat een grote manchet geborduurd in de vorm van de nationale emblemen, waaronder de Tudor-roos, distel, klaver, eikenbladeren, en eikels.

© AFP

© AFP

Kostuumwissels

Charles zal aankomen in Westminster Abbey in de karmozijnrode staatsmantel van George VI, die hij zal uitdoen voor zijn zalving. Voor de inhuldiging zal hij vervolgens een mouwloos wit kledingstuk aantrekken, de Colobium Sindonis (Latijn voor lijkwade-tuniek), en zal ook een lange en smalle geborduurde band van goudzijde krijgen die om de schouders gaat, bekend als de kroningsstola. Aan het einde van de dienst zal de koning zich nog eens omkleden, in de paarse mantel van George VI.