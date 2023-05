VS: “20.000 Russen omgekomen in Oekraïne sinds december”

De Verenigde Staten schatten dat in vijf maanden tijd ongeveer 20.000 Russische soldaten om het leven zijn gekomen in Oekraïne, met name in of nabij de belegerde Oekraïense stad Bachmoet. Er zouden ook zo’n 80.000 Russische troepen verwond zijn. De cijfers zijn gebaseerd op schattingen van de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Volgens woordvoerder John Kirby maakte ongeveer de helft van de dodelijke slachtoffers deel uit van het Wagner-huurlingenleger. Het zou vooral gaan om vrijgelaten gedetineerden, die bij het front in Bachmoet werden ingezet. Volgens Kirby is het Russische offensief in die stad ook “vastgelopen en mislukt”.

Bachmoet, in het oosten van Oekraïne, is op dit moment het brandpunt van de oorlog. Beide kanten proberen al maanden controle te krijgen over de stad. Op dit moment heeft Oekraïne slechts de controle over een klein deel ten westen van de stad.

De Oekraïense minister van Defensie Oleksiy Reznikov zei maandag op de staatstelevisie echter dat Oekraïne zich voorbereidt op een tegenoffensief. Die voorbereidingen zouden zich in “de laatste fase” bevinden.