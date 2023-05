Eén dode bij brand in flatgebouw in Sint-Lambrechts-Woluwe

In de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe is afgelopen nacht een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat heeft de Brusselse brandweer gemeld. In totaal werd een veertigtal bewoners geëvacueerd, van wie er twaalf voor verzorging naar het ziekenhuis moesten. Geen van hen verkeerde in levensgevaar. De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk.

Het vuur in het flatgebouw in de Siriusgaarde werd omstreeks 23.35 opgemerkt. Toen de brandweer ter plaatse kwam, bleek het om een brand op de gelijkvloerse verdieping te gaan, en had de rook zich doorheen het hele gebouw verspreid.

“We hebben meteen een veertigtal bewoners geëvacueerd met verschillende middelen”, zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. “We hebben ook verschillende deuren ingebeukt op zoek naar eventuele slachtoffers, en daarbij hebben we een persoon gevonden die niet meer bij bewustzijn was. Ook die is geëvacueerd, waarna er meteen begonnen is met de reanimatie, maar helaas bleek geen hulp meer te kunnen baten.”

Twaalf bewoners werden overgebracht naar het ziekenhuis, van wie er drie erger aan toe waren, zonder weliswaar in levensgevaar te verkeren. Ook drie brandweerlui hadden verzorging nodig voor lichte brandwonden. De bewoners die niet in gevaar verkeerden, zijn niet geëvacueerd.

“De gemeentediensten en het OCMW hebben zich ontfermd over de geëvacueerden”, gaat de woordvoerder verder. “Ze zijn met bussen van de MIVB overgebracht naar verschillende opvangplaatsen. Het Rode Kruis heeft logistieke steun geleverd en een vooruitgeschoven medische post opgezet.”

De juiste oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De bewoners die afgelopen nacht geëvacueerd werden, kunnen voorlopig niet terug naar hun flats, eerst moeten de rook- en roetsporen opgekuist worden, aldus nog de brandweer.