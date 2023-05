Hollywood-schrijvers gaan weer staken: “Toekomst van ons beroep staat op het spel”

Zo’n 11.500 televisie- en filmschrijvers in Hollywood zullen het werk neerleggen nadat loononderhandelingen met de grote studio’s mislukt zijn. Volgens de vakbonden gaat het om een unanieme beslissing. De schrijvers zullen vanaf dinsdag niet meer werken.

jvh Bron: New York Times

De schrijvers vragen een hogere compensatie voor hun werk, die ondanks een enorme vraag naar televisieprogramma’s naar eigen zeggen “al jaren stagneert”. Ze willen ook meer compensatie – zogeheten residuals – voor uitzendingen van hun werk op streamingdiensten: die tak van de sector is de afgelopen jaren explosief gegroeid, maar werd niet afdoende gedekt door bestaande contracten.

Het contract tussen de schrijversbonden en de grote studio’s verliep maandagavond om middernacht. Volgens de Alliance of Motion Picture and Television Producers, de vereniging van film- en televisiestudio’s, lag er nochtans een “genereus aanbod” op tafel. Volgens de vakbonden proberen de studio’s de schrijvers echter tegen elkaar uit te spelen, en bedreigt de komst van streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime, en Disney+ hun werkomstandigheden. “De toekomst van ons beroep staat op het spel”, klinkt het.

Amerikaanse kijkers zullen de gevolgen van de staking meteen voelen: bekende talkshows als ‘Saturday Night Live’, ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, en ‘The Late Show with Stephen Colbert’ zullen vermoedelijk meteen stilgelegd worden. De uitzendschema’s zullen vooral herhalingen, realityprogramma’s, en internationale producties die niet onder de Amerikaanse wetgeving vallen bevatten. Voor andere televisieprogramma’s of films zijn de gevolgen op korte termijn kleiner, omdat die producties vaak maanden duren.

Het gaat om de eerste staking in 15 jaar in Hollywood. Tijdens de vorige grote schrijversstaking in 2007 duurde het 100 dagen alvorens er een deal werd bereikt.