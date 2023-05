Zeven lichamen teruggevonden bij veroordeelde verkrachter na zoektocht naar vermiste tienermeisjes

In de zoektocht naar twee vermiste tieners heeft de politie in de Amerikaanse staat Oklahoma zeven lichamen ontdekt. De agenten troffen de lichamen aan in op een landgoed in de buurt van de kleine stad Henryetta, verklaarde sheriff Eddy Rice op een persconferentie.

Eerder had de politie een aangifte gedaan van de vermissing van twee meisjes van 14 en 16 jaar en een 39-jarige man. “We vermoeden dat we de personen gevonden hebben, maar we wachten nog op bevestiging”, aldus de sheriff. Ondertussen zijn de zoekacties gestaakt.

Volgens Amerikaanse media zou de man een veroordeelde zedendelinquent zijn. De politie gaf geen verdere details over de dodelijke slachtoffers of de omstandigheden.

De tieners waren vermoedelijk onderweg met de 39-jarige man. Volgens persagentschap AP was de man in 2003 veroordeeld voor verkrachting en is hij sinds oktober 2020 weer op vrije voeten. Hij moest normaal gezien maandag voor een rechtbank verschijnen omdat hij werd beschuldigd van uitlokking van seksueel gedrag met een minderjarige en bezit van kinderporno.

De stad Henryetta telt zo’n 6.000 inwoners en ligt op ongeveer 145 kilometer ten oosten van Oklahoma City.