Aantal niet-Europese arbeidsmigranten in Vlaanderen vorig jaar bijna verdubbeld

Het aantal arbeidsmigranten dat van buiten Europa in Vlaanderen komt werken, is één jaar tijd bijna verdubbeld. Dat meldt VRT NWS, op basis van het jaarverslag van de Vlaamse Dienst Economische Migratie. Ze worden ingezet voor knelpuntberoepen waarvoor er te weinig kandidaten zijn in de Europese Unie, zoals vrachtwagenchauffeurs, zorgkundigen en slagers.

Sinds de tweede helft van 2021 stijgt het aantal vacatures bij de VDAB exponentieel. Om die vele vacatures in te vullen, kunnen werkgevers beroep doen op werkkrachten in eigen land of vanuit de EU door het vrij verkeer van werknemers. Jaarlijks komen zo’n 150.000 EU-burgers naar Vlaanderen om hier te werken, schrijft VRT NWS. Maar voor verschillende beroepen, zoals slagers, zorgkundigen of koks, zijn er zelfs te weinig kandidaten te vinden in de EU.

Werkgevers kunnen daarom voor die beroepen arbeidsmigranten van buiten de EU aanwerven, de zogenoemde “derde landen”. En dat doen ze ook steeds meer. Het aantal toegekende vergunningen voor niet-Europese werknemers steeg in 2022 met bijna 90 procent in vergelijking met 2021 (van 8.600 naar zo’n 16.100). Dat blijkt uit het jaarverslag van de Vlaamse Dienst Economische Migratie, meldt VRT NWS.

Opvallend is dat meer dan een derde (1.350 mensen) van die arbeidsmigranten vorig jaar, werkt als chauffeur van een vrachtwagen met oplegger. Daarnaast zijn er ook heel wat chef-koks, zorgkundigen en slagers bijgekomen. Bijna de helft komt uit Turkije of Marokko. Bij de zorgkundigen is India veruit het belangrijkste herkomstland buiten de EU.