Na procedureslag van vijf jaar: dossier Schild & Vrienden komt in september voor rechtbank

Een foto van een lijk dat in een verbrandingsoven gestoken wordt met als begeleidend commentaar ‘burning things that don’t mean anything to you’. Een schep met as en daarbij geschreven ‘how to pick up Jewish chicks’. Een afbeelding van een ‘Joodse Rolex’ waarbij de wijzerplaat is vervangen door een gasmeterteller. Het zijn enkele van de memes die werden gedeeld in een besloten chatgroep van Schild & Vrienden, de club achter Dries Van Langenhove.

Nadat het VRT-programma Pano dat aan het licht bracht in september 2018, begon het Oost-Vlaamse parket een onderzoek. In juli 2019 werd hij officieel in verdenking gesteld. Tijdens een huiszoeking werd ook pepperspray aangetroffen, waardoor Van Langenhove ook terechtstaat voor verboden wapenbezit.

De lange weg naar de rechtbank

De zaak sleept al lang aan, onder meer omdat de verdediging in maart 2021 een wrakingsverzoek indiende tegen de onderzoeksrechter en er nadien een nieuwe werd aangesteld. De Kamer van Inbeschuldigingsstelling erkende die “schijn van partijdigheid”. Ook in de raadkamer kwam er uitstel door een administratieve fout.

Dinsdag werd de zaak voor de Gentse rechtbank ingeleid. De zitting was in enkele minuten afgelopen. De rechtbank wil de zaak op 12 september gepleit zien, en stelde geen van de partijen verder uitstel toe. Eén van de burgerlijke partijen Jihad Van Puymbroeck was niet akkoord met de behandelingsdatum, doordat ze trouwt op die dag in het buitenland. Maar naar die vraag had de rechter geen gehoor en werd de datum toch afgeklopt.

Jihad Van Puymbroeck — © FVV

Dries Van Langenhove raakte in 2019 verkozen als onafhankelijke lijsttrekker op de lijst van Vlaams Belang in Vlaams-Brabant, waardoor hij parlementair onschendbaar was. Maar die werd opgeheven door de Kamer in 2021. Eerder dit jaar nam Van Langenhove ontslag uit de Kamer en kondigde hij samen met VB-voorzitter Tom Van Grieken aan dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen.

Bezit pepperspray

Er werden nog andere leden van Schild & Vrienden in beschuldiging gesteld. Voor vijf van hen sprak de raadkamer de opschorting uit, zodat ze niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Naast Van Langenhove zijn er wel nog zes andere verdachten die zich voor de strafrechter moeten verantwoorden.

Dries Van Langehove wordt vervolgd voor racisme, illegaal wapenbezit - het bezit van pepperspray - en negationisme. Voor negationisme werd hij eerst buiten vervolging gesteld, maar na een beroep door burgerlijke partijen moet hij zich daar toch voor verantwoorden. In theorie riskeert Van Langenhove een maximumstraf van één jaar cel voor racisme, één jaar voor negationisme en vijf jaar voor wapenbezit, maar zover komt het wellicht niet.

