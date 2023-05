406 politiemensen gewond en 540 mensen opgepakt na rellen in Frankrijk, minister vraagt “strenge sancties” en “antirelschopperwet”

In Frankrijk zijn maandag 540 mensen opgepakt en 406 politiemensen gewond geraakt bij geweld tijdens 1 mei-protesten. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin bekendgemaakt.

Van de 540 arrestaties vonden er 305 plaats in Parijs. Nog in de hoofdstad raakten 259 agenten gewond. Een van de gewonde politiemensen kreeg een molotovcocktail op zich, en liep daarbij brandwonden op aan gelaat en handen. “We moeten de strengste strafrechtelijke sancties hebben tegen degenen die de ordestrijdkrachten aanvallen”, verklaarde Darmanin. Hij roept op om een “antirelschopperwet” in te voeren.

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, kwamen opnieuw honderdduizenden mensen op straat in Frankrijk om te protesteren tegen de omstreden pensioenhervorming van president Emmanuel Macron. In verschillende steden kwam het daarbij tot rellen en werden betogers gearresteerd.

