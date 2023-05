Delhaize verkrijgt verbod op stakingsposten aan alle winkels in België

Delhaize had eerder al via eenzijdig verzoekschrift van de rechter tot eind april een verbod op stakingsposten aan winkels en depots in bepaalde regio’s gekregen. “Het verzoekschrift is intussen verlengd, en geldt nu ook voor het hele Belgische grondgebied”, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.

De supermarktketen kan dus deurwaarders blijven sturen naar winkels die gesloten zijn door acties, uit protest tegen de plannen van de directie om de 128 eigen winkels over te dragen aan zelfstandige uitbaters. Dinsdagochtend waren twee Antwerpse winkels door acties gesloten, waarop Delhaize een deurwaarder stuurde. Omstreeks 9.30 uur meldde Dekelver dat een van die beide winkels, Fruithof, intussen geopend was.

Er zijn dinsdag nog twee andere Delhaize-winkels gesloten, beide in Brussel. De winkel ‘Prince de Liège’ in Molenbeek is dicht om technische redenen, ‘Flagey’ in Elsene wordt sinds een aantal dagen door de directie zelf preventief gesloten. De tweede winkel die preventief gesloten was, in Bergen, opende dinsdag wel weer de deuren, aldus nog de woordvoerder. Aan de distributiecentra zijn er dinsdagochtend geen problemen.

Dinsdagnamiddag ontmoeten directie en vakbonden elkaar tijdens een ondernemingsraad.