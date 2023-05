‘Peetvader van AI’ geeft job bij Google op om te waarschuwen voor de technologie die hij zelf ontwikkelde: “Angstaanjagend”

Omdat het zo boeiend was, ging Geoffrey Hinton de voorbije jaren voorop in de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Maar nu heeft de 75-jarige Brit zijn job bij Google opgezegd om de alarmbel te luiden over de technologie achter chatbots als ChatGPT, die hij zelf mee ontwikkeld heeft. “Ik zie niet hoe je slechte mensen kan verbieden om er slechte dingen mee te doen”, zegt hij in meerdere interviews.

“Als ik het niet gedaan had, zou iemand anders het wel gedaan hebben.” Met die gedachte troost Geoffrey Hinton zich sinds hij de deur bij Google na meer dan tien jaar trouwe dienst achter zich dicht trok. Hinton werkte er al die tijd aan de technologie die nu wereldwijd furore maakt in chatbots als ChatGPT en Bard. Noem hem gerust een pionier in artificiële intelligentie (AI). Maar ook een scepticus.

Hij heeft spijt, zo zegt hij in een interview met The New York Times vanuit zijn woonkamer in Toronto. Het is van daaruit dat hij jarenlang te voet naar het werk ging en met studenten baanbrekend werk leverde.

Wereldwijde bezorgdheid

Over AI heerst wereldwijd bezorgdheid. Niet alleen omdat het jobs van mensen kan doen verdwijnen, maar net zo goed omdat het mogelijk de deur opengooit voor grootschalige desinformatie. Zo’n chatbot heeft geen filter die het verschil maakt tussen bronnen die zorgvuldig onderzoek doen en websites die als doel hebben de lezer te misleiden. Die laatsten zijn bijvoorbeeld in oorlogstijden erg gevaarlijk, zo leert het voorbeeld van de oorlog in Oekraïne.

Het is daarom dat meer dan duizend grote namen uit de technologiewereld en wetenschappers in maart via een open brief opgeroepen hadden om de pauzeknop zes maanden in te duwen. Een half jaar om te bekijken wat de risico’s voor de mensheid en de samenleving zijn, zo schreven ze. Er volgden nog andere open brieven en statements, onder meer na een zelfdoding in ons land van een man die zijn laatste twijfel weggenomen had gezien door een chatbot.

Valse informatie

Opvallende afwezige bij de ondertekenaars van die brieven: Geoffrey Hinton. De 75-jarige Britse expat verklaart in het interview dat hij niet deloyaal wou zijn aan Google. Maar nu hij er weg is, houdt hij zijn bezorgdheid niet langer voor zich. “Het is moeilijk om te zien hoe je de slechteriken kan tegenhouden om AI voor slechte zaken te gebruiken”, zegt de ‘Godfather van de AI’, zoals hij wel eens genoemd wordt. “Want wie weet is wat in die systemen gebeurt eigenlijk wel een stuk beter dan wat in het menselijke brein gebeurt.”

“Kijk naar hoe die AI vijf jaar geleden was en kijk naar hoe ze nu is”, zegt Hinton. “Neem het verschil en reken daarmee vooruit. Dat is angstaanjagend.” Meer concreet vreest hij dat het internet vol valse foto’s, video’s en tekst zal staan, en “dat de gemiddelde persoon niet langer zal kunnen onderscheiden wat echt is en wat niet”.

(Lees verder onder de foto)

Deze foto lijkt echt, maar is door AI gegenereerd. Voor dergelijke misleiding waarschuwt Geoffrey Hinton, de ‘Godfather van de AI’. — © via REUTERS

Slimmer dan ons

Het doembeeld van AI in ‘killer robots’ die ertoe leidt dat zij slimmer worden, de mensen gaan domineren en uiteindelijk gaan uitroeien, is voor Hinton niet helemaal onrealistisch. “Dat dingen slimmer konden worden dan mensen, ook ik dacht dat het nog 30 of 50 jaar of zelfs langer weg was. Maar dat denk ik nu niet meer.” Het beangstigt hem, en daarom was hij ook altijd tegenstander van het gebruik van AI in militaire toepassingen en wapens, zo zegt hij.

In een interview met BBC gaat hij daar verder op in. “Je kan je voorstellen dat iemand als Vladimir Poetin robots de vaardigheid geeft om zichzelf doelen te stellen. Zo’n doel zou kunnen zijn: ik moet meer macht hebben. Ik kom tot de conclusie dat de intelligentie die we ontwikkelen anders is dan onze intelligentie. We zijn biologische systemen, en dit zijn digitale systemen, die elkaar moeiteloos kunnen kopiëren. Al die kopieën kunnen apart leren en hun kennis meteen delen. Dat is alsof 10.000 mensen iets leren en iedereen meteen wijzer wordt als één iemand iets nieuw leert. Zo kunnen chatbots veel meer bijleren dan één persoon.”

(Lees verder onder de foto)

Geoffrey Hinton vertrekt bij Google om zijn bezorgdheid over AI te delen, maar hij zegt wel dat het bedrijf verantwoord met de technologie omgaat. — © AP

Regels nodig

Het gevaar ligt op dit moment in de race die aan de gang is tussen bedrijven als Microsoft en Google om de beste en meest performante chatbot te hebben en verder uit te bouwen. Pas door regulatie kan die aan banden gelegd worden, denkt Hinton, al lijkt het hem niet eenvoudig. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld kernwapens is er geen manier om te weten waar bedrijven in het geheim aan werken. “Ik hoop daarom dat de beste wetenschappers ter wereld zullen samenwerken om controle over de technologie te houden. Ik vind niet dat ze al die chatbots nog verder moeten ontwikkelen voor ze zeker weten dat ze de controle erover hebben.”

Hinton stapte op bij Google om zijn bezorgdheid over AI te kunnen uiten, maar benadrukt wel dat het geen rechtstreekse kritiek op Google is. Zijn voormalige werkgever gaat op een redelijke en verantwoordelijke manier om met de technologie, benadrukt hij, maar hij vreest dat niet iedereen zo zal handelen.