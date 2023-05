Dieselprijs zakt naar laagste niveau sinds eind 2021

De maximumprijs van diesel gaat woensdag omlaag. Wie diesel (B7) tankt, betaalt dan nog maximaal 1,729 euro per liter. Dat heeft de federale overheidsdienst Economie aangekondigd.

De nieuwe maximumprijs is de laagste sinds 31 december 2021, toen die onder de 1,7 euro per liter lag.

De prijsdaling, met 2,7 cent per liter tegenover de huidige maximumprijs, is het gevolg van een daling van de olieproducten of hun biocomponenten op de internationale markten, aldus de FOD Economie.