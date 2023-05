Brits koningshuis verspreidt nieuwe foto van prinses Charlotte: “Twee druppels water haar vader”

De foto van Charlotte – in een witte jurk met bloemenpatroon, gezeten op een witte stoel – werd afgelopen weekend genomen door haar moeder, prinses Kate, in het paleis van Windsor. “Als twee druppels water haar vader”, klinkt het in de reacties op sociale media.

Charlotte is derde in de troonopvolging – na haar vader, kroonprins William, en haar oudere broer, prins George.