Duo perst gsm van jonge meisjes af aan bushalte en vallen passagier aan die ingrijpt

De federale politie heeft een opsporingsbericht gedeeld omtrent een geval van zware agressie in Eupen. Twee personen persten de gsm af van twee jonge meisjes bij een bushalte in Eupen. Een getuige greep in en kon de telefoon teruggeven, maar werd bij aankomst van de bus aangevallen.

De feiten dateren van dinsdag 7 maart rond 16.15 uur. Bewakingsbeelden tonen hoe de daders de getuige aanvielen en hem op het voetpad sloegen. Met de hulp van enkele passagiers kon het slachtoffer in de bus stappen. Ook de buschauffeur werd bedreigd, maar bleef ongedeerd. Uiteindelijk stapten de daders uit de bus en vluchtten ze weg.

De eerste dader is tussen de 20 en 25 jaar en is mager gebouwd. Op het moment van de feiten droeg hij een afgewassen jeans met gaten, een zwart gewatteerd jasje en een zwarte muts. Hij had ook een zwarte rugzak bij zich van het merk ‘Camel’.

De tweede dader is tussen de 30 en 35 jaar oud en is normaal gebouwd. Hij heeft donker kort geknipt haar. Op het moment van de feiten droeg hij een zwarte broek, een zwart gewatteerd jasje met kap en witte sneakers met zwarte lijnen.

Heb je meer informatie over de zaak, neem dan contact op met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800 30 30 0.

(kmlo)