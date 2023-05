Datum voor legionella-proces met twee dodelijke slachtoffers bepaald: bedrijf trof met groot deel slachtoffers schikking

De Gentse rechtbank wil op 12 september het dossier tegen Stora Enso en drie leidinggevenden behandelen. Dat is dinsdag beslist op een inleidende zitting. Het merendeel van de burgerlijke partijen hebben ondertussen met het bedrijf een regeling over schadevergoedingen afgeklopt.

LEES OOK. Gerd (58) lag zeven weken in coma na dodelijke legionella-uitbraak in fabriek: “Ik moest alles opnieuw leren, zoals een baby”

In het voorjaar van 2019 was er een grote legionella-uitbraak in het Gentse havengebied. Vooral mensen uit Evergem en andere gemeenten in de Gentse kanaalzone werden getroffen. Uiteindelijk raakten 32 mensen besmet met de bacterie, van wie er twee om het leven kwamen.

Het Oost-Vlaamse parket had na het eerste overlijden een onderzoek geopend en wou achterhalen hoe de patiënten besmet waren geraakt. Maar wekenlang bleef de oorsprong van de legionella-uitbraak onbekend. Bij de inwoners van Evergem en Gent knaagde de onzekerheid daarover.

Onopzettelijke doding

Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid voerde een groot brononderzoek uit en identificeerde uiteindelijk de papierfabriek Stora Enso in Langerbrugge als bron van de legionellabesmetting. Een probleem met een koeltoren lag aan de basis van de gezondheidscrisis.

Het Oost-Vlaams parket wil het bedrijf en drie (voormalige) leidinggevenden vervolgen voor onopzettelijke doding van twee slachtoffers, onopzettelijke slagen aan de dertig andere personen die besmet en daardoor ziek zijn geworden, en van schending van de zorgplicht.

Na een procedureslag werd de zaak dinsdag voor de Gentse rechtbank ingeleid. In september 2022 en januari dit jaar werd de zaak telkens uitgesteld. De rechter kende dinsdag geen nieuw uitstel toe aan het bedrijf en wil het dossier op 12 september ten gronde behandelen.

Minnelijke schikkingen

Stora Enso trof ondertussen met het merendeel van de burgerlijke partijen een minnelijke schikking rond schadevergoedingen. Stad Gent gaf al eerder aan daarop niet in te gaan. Zij willen principieel een proces. Ook de gemeente Evergem is burgerlijke partij en wil een proces.

Als Stora Enso alsnog een akkoord kan treffen met alle benadeelden, zou het ook kunnen onderhandelen over een verruimde minnelijke schikking met het parket. Op die manier zou er geen proces komen. Die procedure via de afkoopwet moet wel worden goedgekeurd door de rechtbank.

LEES OOK. “Hij stierf omdat hij in de tuin werkte. In wat voor wereld leven we dan?”: nog steeds geen antwoorden na dodelijke legionella-uitbraak