“Slechts 8 procent van Belgen doet niet aan online bankieren”

Slechts acht procent van de Belgen doet niet aan online bankieren. Dat blijkt uit een online bevraging in opdracht van Febelfin, de federatie van de financiële sector in ons land. Het aantal Belgen dat zijn transacties via het internet uitvoert, blijft jaar na jaar toenemen. Toch blijft fysiek contact met de bank belangrijk, zeker voor belangrijke beslissingen.

Het online onderzoek door iVox werd in december vorig jaar uitgevoerd bij 1.000 Belgen. In vergelijking met een jaar voordien gaf een kwart van de Belgen aan vaker online te bankieren. Dat gebeurt nog steeds het vaakst via de pc (89 procent), maar de app op de smartphone is aan een serieuze inhaalbeweging bezig (82 procent). Het uitvoeren van betalingen, het saldo en de verrichtingen checken en het uitvoeren van overschrijvingen tussen eigen rekeningen gebeuren het vaakst online.

Een minderheid van de bevraagden – amper 8 procent – zegt nooit online te bankieren. Dat heeft te maken met angst om het slachtoffer te worden van misbruik, en de voorkeur om hun bankzaken in het kantoor te regelen. Een vijfde van deze groep vindt online bankieren te ingewikkeld.

Zestig procent gaat nooit of uiterst zelden naar het bankkantoor. Wie wel nog naar een kantoor gaat, doet dat om beleggingen op te volgen, om advies te vragen over de persoonlijke financiële situatie, en om leningen aan te vragen en te beheren. Het advies over en de opvolging van beleggingen blijkt aan belang te winnen.

Het onderzoek bevestigt het dalend gebruik van cash. Zo haalt 39 procent van de Belgen minder dan maandelijks of zelfs nooit cash af. Sinds handelaars verplicht zijn een online betaalmiddel aan te bieden, haalt 60 procent naar eigen zeggen nauwelijks nog cash geld af.