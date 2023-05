“Als de rechtbank oordeelt dat ik plagiaat pleegde, dan stop ik”: Ed Sheeran bijt van zich af in rechtbank

Hij had vorige week zijn gitaar al eens vastgenomen. Door Thinking out loud in de rechtszaal in New York te spelen en te vertellen hoe het lied ontstaan is, hoopte hij de rechter ervan te overtuigen dat hij de mosterd niet haalde bij Let’s get it on van Marvin Gaye. Sheeran wordt er door de nabestaanden van Ed Townsend – die mee schreef aan de klassieker van Gaye – immers van beschuldigd plagiaat te hebben gepleegd.

Maandag ondernam Sheeran een nieuwe poging om het proces winnend af te sluiten. “Als u mij schuldig bevindt aan plagiaat, dan ben ik er klaar mee. Dan stop ik”, zei de 32-jarige Brit. “Ik vind het beledigend dat ik mijn hele leven wijt aan performen en nummers schrijven en dat het nu door iemand tot dit herleid en geminimaliseerd wordt.”

“Zou idioot zijn”

Het is nu eenmaal zo dat heel wat nummers aan elkaar doen denken, zei Sheeran nog, en sommige muzikanten pakken live graag uit met mashups van nummers waar dat het geval is. Live combineerde hij Thinking out loud bijvoorbeeld al met Crazy in love van Van Morrison en I will always love you van Dolly Parton. “Ik doe dat vaak. Veel liedjes hebben gelijkaardige akkoorden. Je kan van Let it be naar No woman no cry gaan en terug”, zei Sheeran in de rechtbank. “En eerlijk gezegd: ik zou nogal een idioot zijn als ik gedaan zou hebben waar ik van beschuldigd word. Dan zou ik toch niet voor 20.000 mensen staan spelen.”