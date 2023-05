Dodelijke brand in hoeve: bejaarde man kon zorg voor zoon niet meer aan na overlijden van zijn vrouw

Een bejaarde man is maandagavond overleden in een hoeve in Koolskamp. Daar brak omstreeks 20.45 uur een brand uit op de zolder. De man, die onlangs zijn vrouw verloor en daardoor alleen kwam te staan bij de zorg voor zijn zoon met een beperking, zou de brand zelf aangestoken hebben.

Op de hoek van de Laagstraat met de Zwevezeelsestraat in Koolskamp gebeurde maandagavond een familiedrama waarbij een tachtiger om het leven kwam. De brandweer werd omstreeks 20.45 uur opgeroepen naar de hoeve omdat er op de zolderverdieping brand was uitgebroken. Van onder de dakpannen kwam er een grote hoeveelheid rook. Al snel werd duidelijk dat bewoner Daniël zich er ook nog bevond. Een MUG-team snelde dan ook kort daarna naar de hoeve. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar voor de bewoner kwam alle hulp te laat.

Vrouw recent overleden

Wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning is onduidelijk. Volgens enkele familieleden had de bewoner het erg moeilijk na het recente overlijden van zijn vrouw Cecile (87). Het koppel zorgde jarenlang samen voor hun zoon Lieven (55), die een beperking heeft. De vrouw kwam onlangs te overlijden waardoor de tachtiger alleen instond voor de begeleiding van zijn zoon. De man met een beperking raakte bij de brand niet gewond. “Hij wou na de brand terugkeren naar de woning, maar dat is natuurlijk niet mogelijk”, aldus enkele familieleden die zich nu over de man ontfermen. De schade aan de hoeve is groot. Vooral de zolder geraakte bij de brand helemaal verwoest. De brandweer werd dinsdagochtend nog een tweede keer opgeroepen. Politieagenten, die ter plaatse nog hun onderzoek aan hun voeren waren, merkten dat de brand dreigde op te flakkeren. De brandweer kreeg de situatie snel onder controle.

Wantrouwig

Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) wist van de moeilijke situatie waarin het gezin leefde. “De bewoners namen ook nog op oudere leeftijd de zorg over hun zoon op zich. Met de gemeente zijn we er meermaals langs geweest. We waren vooral bezorgd over het feit wat er zou gebeuren met de zoon wanneer beide ouders zouden komen te overlijden. We merkten echter telkens dat de bewoners erg wantrouwig waren en ze graag zelf voor hun zoon wilden zorgen.”

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.