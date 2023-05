Xi weggezet als verrader op Russische tv: “Zijn we nu vrienden of niet?”

In Rusland groeit de frustratie over de houding die China inneemt in de oorlog met Oekraïne. Dat blijkt onder meer uit de uitspraken van een Poetin-gezinde militaire analist op diens favoriete propagandazender. “Zijn we nu vrienden, of niet?”

“Is dit verraad, of niet? Hoe moeten we dit telefoontje nu zien?” Aan het woord is Sergei Mardan, militair analist bij de pro-Russische krant Pravda, op Poetins favoriete propagandazender SolovyevLive. “Waarom heeft hij onze vijand gebeld? Kameraad Xi Jinping, waarom ben je dan naar Moskou gekomen en heb je hier drie dagen doorgebracht, waardoor je Poetin stoorde tijdens zijn werk? Dus na die drie dagen gaat hij terug naar Peking, spreekt een week lang met zijn adviseurs en beslist dan om Zelenski te bellen. Wat moeten we daar nu van denken? Zijn we vrienden, of niet?”

Geen militaire steun

Die tirade van Mardan is het gevolg van het telefoontje dat Xi vorige week had met de Oekraïense president. De twee hadden het in een “lang en belangrijk gesprek”, aldus Zelenski, over de oorlog in zijn land. Volgens Chinese staatsmedia zei Xi dat onderhandelingen de enige uitweg zijn.Zelenski zou Xi ook om hulp gevraagd hebben bij het repatriëren van naar Rusland gedeporteerde kinderen.

Het telefoongesprek heeft in Rusland niet alleen bij Mardan voor frustratie gezorgd. Er was ook al wat irritatie bij militaire bloggers over uitblijvende militaire steun. Terwijl het westen massaal wapens en munitie levert aan Oekraïne, schiet China daar tegenover Rusland fel mee tekort, klinkt het bij die bloggers. Ook Mardan denkt er zo over.

