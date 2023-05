Kirgizië roept burgers op om toeristen niet af te schrikken met “negatieve informatie”: “Als het echt nodig is, doe het dan in kleine lettertjes helemaal onderaan”

“Met het toeristisch seizoen in aantocht, kunnen we de toeristen niet afschrikken door negatieve informatie te verspreiden”, zo schreef Daïyrbek Orounbekov, die instaat voor het informatiebeleid van de president, maandag op Facebook. Hij noemde het bericht “een zeer belangrijke boodschap aan het volk van Kirgizië”.

“Het zou goed zijn om positieve informatie te verspreiden in meerdere talen om toeristen aan te trekken”, zo schreef Orounbekov nog. “Als het echt nodig is om het te hebben over misdaad of tragedie, doe het dan in het Kirgizisch, in kleine lettertjes helemaal onderaan. En als we het er helemaal niet over hebben, dan kan dat ook geen kwaad.”

Om de sector een boost te geven, besloot de ex-Sovjetrepubliek onlangs om de visa voor verschillende landen af te schaffen. Daarnaast investeert het ook in infrastructuur om het toerisme aan te wakkeren.