“Oekraïens leger wint met tegenaanvallen terrein terug in Bachmoet”

Het Oekraïense leger is er met enkele welgemikte tegenaanvallen in geslaagd om in Bachmoet wat terrein terug te winnen. Dat heeft de Oekraïense officier Oleksandr Sirski gepost op Telegram.

Sirski bezocht zondag de Oekraïense troepen in Bachmoet en had het na afloop op Telegram over een situatie die “intens en redelijk complex” blijft. “De Russische soldaten blijven aanvallen uitvoeren op de Oekraïense verdedigingslinies vanuit verschillende richtingen”, aldus de officier. “De Wagner-groep en militairen van het Russisch leger blijven ondanks veelvuldige verliezen toch continu de strijd aangaan.”

Oleksandr Sirski, een Oekraïense officier, meldt dat zijn leger terrein heeft teruggewonnen op de Russen in Bachmoet. — © AP

Maar er was wel hoop, zo zei hij. Met enkele tegenaanvallen is het Oekraïense leger erin geslaagd om wat terrein terug te winnen en de Russische troepen enkele posities in de strategisch weinig betekende stad te doen verlaten.

