Terwijl Thibaut Courtois ‘Mister Popular’ is, mag Eden Hazard zowaar nog eens op speelkansen hopen bij Real Madrid

© Real Madrid via Getty Images

Real Madrid moet het dinsdagavond (om 22 uur) in de competitiewedstrijd bij Real Sociedad zonder een hele reeks sterspelers doen. Vinicius Jr is geschorst, terwijl Luka Modric, David Alaba en Ferland Mendy met blessures in de lappenmand liggen. Dinsdag raakte ook bekend dat Karim Benzema ontbreekt.