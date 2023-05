Union-coach Geraerts: “Genk, Antwerp en Club Brugge? Daar hou ik me niet mee bezig. Wij gaan voor de titel”

Karel Geraerts en Union beginnen met een klein beetje vertraging aan hun seizoen: morgen is Antwerp te gast in het Dudenpark. De Great Old kende slechts een beperkte voorbereiding door de bekerwinst, maar Geraerts denkt niet dat dat een voordeel zal zijn. “Ik maak me geen illusies, Antwerp zal klaar zijn.” Union is dat volgens Geraerts ook: “We kunnen niet wachten om eraan te starten. De jongens zijn allemaal fit, we trainen goed, we met vertrouwen hebben – ons seizoen is tot dusver prima verlopen.”

“De play-offs zijn als een springbal”, had Geraerts nog een mooie vergelijking. “Dat gaat van boven naar onder, van links naar rechts – er zijn heel veel emoties. Het wordt zaak om de bal zelf in handen te houden, om naar onszelf te kijken en te doen waar wij goed in zijn.”

“We willen kampioen worden”, was Geraerts formeel. “Vorig jaar is het niet gelukt, nu hebben we iets meer ervaring. Wat de valkuilen zijn? Die zijn er niet, op voorwaarde dat we doen wat we moeten doen. We moeten enkel met onszelf bezig zijn. Wat Genk, Antwerp en Brugge doen, daar hou ik me eigenlijk niet mee bezig. Ik praat niet graag over favorieten, elk team zal elke keer top moeten zijn. Maar nogmaals: wij gaan voor de titel.”