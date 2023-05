Red Flames komen in zware groep Europees kampioen Engeland en Nederland tegen in Nations League

De Red Flames (FIFA 19) zitten in groep 1 met Engeland (FIFA 4), Nederland (FIFA 8) en Schotland (FIFA 23) in de A-divisie van de eerste Nations League voor vrouwen. Dat is het resultaat van de loting van dinsdag in het Zwitserse Nyon, op de hoofdzetel van de UEFA. Met Europees kampioen Engeland en Nederland loten de Belgische vrouwen twee lastige tegenstanders in de strijd om de Nations League-eindronde.

De Flames zaten door hun 19e plaats op de FIFA-ranking in de derde pot samen met Oostenrijk, IJsland en Italië, waarvan ze op het afgelopen EK nog met 0-1 wonnen. Groep A2 wordt gevormd door EK-halvefinalist Frankrijk, Noorwegen, Oostenrijk en Portugal. In groep A3 treft vice-Europees kampioen Duitsland Denemarken, IJsland en Wales. Zweden, dat vorig jaar op weg naar de halve finales van het EK de Red Flames uitschakelde in de kwartfinales, ontmoet Spanje, Italië en Zwitserland.

De wedstrijden staan tussen eind september en begin volgend jaar gepland. Het concept van de Nations League voor vrouwen is gelijkaardig aan dat van het mannenvoetbal. 51 landen werden onderverdeeld in drie competities op basis van hun positie op de wereldranglijst: divisie A en B met 16 landen en divisie C met 19 landen. De vier groepswinnaars in divisie A strijden in februari 2024 om de Nations League-titel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De nieuwe Nations League heeft ook invloed op de kwalificaties voor het EK 2025 (en nadien het WK 2027). De kwalificaties, die starten in de lente van 2024, vinden plaats volgens hetzelfde systeem en verloop als de Nations League (met een onderverdeling in drie divisies). De resultaten van de Nations League bepalen in welke divisie een land uitkomt.

Eind juli is er eerst nog het WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Daarvoor konden de Red Flames zich niet plaatsen.

“Twee ontzettend sterke tegenstanders”

“Engeland is de Europese kampioen. We hebben tegen hen de finale gespeeld op de Arnold Clark Cup, waarin we met 6-1 verloren en duidelijk onze meerderen moesten erkennen”, zei bondscoach Ives Serneels in een reactie aan Belga. “Nederland kennen we natuurlijk ook zeer goed. In hun aanloop naar het WK spelen we nog een oefenwedstrijd tegen hen (op 2 juli, red.).” Nederland schopte het tot in de WK-finale in 2019 tegen de Verenigde Staten, die ze weliswaar verloren, maar ze wonnen wel het EK in 2017 in eigen land.

“Ze behoren nu ook tot de favorieten voor het WK”, aldus Serneels. “Dat zijn dus twee ontzettend sterke tegenstanders. Maar ook Schotland is geen te onderschatten opponent. We mogen ons niet op hen miskijken, zeker als ik Erin Cuthbert bij Chelsea zie spelen en als ik de rest van de Schotse kern zie. Ze spelen bijna allemaal op het hoogste niveau in Engeland. Dus ook uit pot 4 hebben we ook een van de stevigere tegenstanders geloot. Het had een iets minder zware loting mogen zijn.”

De wedstrijden staan tussen eind september en begin volgend jaar gepland. De vier groepswinnaars in divisie A strijden in februari 2024 om de Nations League-titel. “Een competitie als de Nations League vind ik op alle vlakken een meerwaarde voor het vrouwenvoetbal. Het was mooi dat we voor de loting in pot 3 van de A-divisie van de Nations League zaten”, reageerde Serneels op de nieuwe landencompetitie.